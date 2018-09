«ملف الاستثمارات» أبرز محاور لقاء «سيالة» بنظيره المالطي في نيويورك

المتوسط:

التقى وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، خلال ترأسه الوفد الليبي المشارك في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الأربعاء مع وزير الشؤون الخارجية وتعزيز التجارة المالطي، كارميلو أبيلا .

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، عبر فيس بوك، أن الإجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مناقشة ملف الاستثمارات الليبية في مالطا وأهمية المحافظة عليها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم طموحات الشعبين.

