«الهلال الأحمر بالكفرة» يشارك بمخيم الرائعات تحت شعار «كوني مختلفة»

شارك مكتب المرأة بالهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة، أمس الأربعاء، بمخيم الرائعات الذي نظمته جمعية الخنساء للمرأة الليبية تحت شعار «كوني مختلفة».

وأوضح الحساب الرسمي لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة، عبر فيس بوك، أن اللقاء شمل إلقاء محاضرة في اﻹسعافات اﻷولية، وتم تخصيص تلك المحاضرة للتعريف باﻹسعاف الأولي لحالات الإغماء والصدمة والتسمم ولدغ العقارب والاختناق ونزيف الأنف وإصابات العين والجروح والحروق، بهدف زيادة الوعي الصحي ﻹقامة اﻹسعافات اﻷولية ﻹنقاذ الأرواح متى حصل أي طارئ.

