مديرية أمن زوارة تبدأ أعمال صيانة سقف مظلة بوابة أبي كماش

أعلنت مديرية أمن زوارة، البدء في صيانة سقف مظلة بوابة أبى كماش التابعة للمديرية حرصا على سلامة المسافرين، وكذلك أفراد الشرطة العاملين في البوابة.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية أمن زوارة، عبر فيس بوك، أن العميد عماد الدين مسعود، أعطى تعليماته بضرورة البدء الفورى لصيانة سقف المظلة الذي تعرض للتلف نتيجة لعوامل الطبيعة، وقام أول أمس الثلاثاء بمرافقة فريق الصيانة للوقوف على حجم التلف الذي تعرض له السقف والذي يشكل خطر كبير على الجميع، للبدء فى صيانتها.

