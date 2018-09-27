خبراء أرصاد: غموض يكتنف العاصفة المتوسطية ومدى تأثر ليبيا

قال خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن العاصفة المتوقع أن تتشكل قبالة سواحل بنغازي والجبل الاخضر مازالت التوقعات الخاصة بها غير واضحة وغموض في الحركة المتوقعة للعاصفة المتوسطية وهل ستضرب سواحل شمال شرق ليبيا او تتجه شمالا لليونان وتركيا دون الاستفادة منها أو تتجه نحو جنوب إيطاليا وتنحرف جنوبا للساحل الغربي وترتد مرة ثانية للساحل الشرقي.

وتوقع الخبراء وفقاً للتقرير أن كل السيناريوهات حول اعصار او عاصفة تضرب ليبيا لا تزال مفتوحة، حيث تضع بعض النماذج واخر تحديثات للأقمار الأصطناعية توقعات بأن تضرب السواحل الشرقية و الجبل الاخضر, والبعض الآخر لا يذكرإلا بعض الزخات والأمطار العادية على بنغازي والجبل الاخضر.

وأشار الخبراء إلى اهمية أخد الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية والبقاء في البيوت في حالة دخولها للتراب الليبي لتجنب ما حدث في أمطار طرابلس يوم أمس الاربعاء من غرق الكثير من السيارات. والله تعالى أعلم.