المتوسط:

أصدرت إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، تنويهًا للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأجسام الغريبة والذخائر غير المنفجرة المتروكة جراء الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا بمدينة طرابلس وضواحيها.

وأهابت إدارة الهندسة العسكرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالمواطنين عدم لمس أي ذخائر أو أجسام غريبة أو الأقتراب منها، حفاظًا على السلامة العامة.

وطالبت الإدارة الهندسية المواطنين بإبلاغ غرفة عمليات الإدارة الهندسة العسكرية لإزالة مخلفات الحرب عبر الأرقام التالية:-«0927203944»، «0914299897»، «0911589260»، «0913279198».

The post الجيش الليبي يصدر أرقامًا للإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية