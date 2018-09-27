توقعات الحالة الجوية اليوم في ليبيا وتحذيرات من امتداد التقلبات الجوية لهذه المناطق

قال خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم الخميس عن حالة الطقس في ليبيا أن فعالية التقلبات تستمر مع انتقالها شرقا واشتدادها فوق الساحل الشرقي خاصة سهل بنغازي والجبل الاخضر حيث قد تكون الكميات كبيرة وهامة.

وأضاف التقرير أن الامطار ستكون رعدية وغزيرة قد يصحبها هطول البرد ببعض الاماكن, وتشمل فعالية التقلبات مناطق اجدابيا وخليج سرت.

ويشهد طقس ليبيا على مناطق الشمال الغربي إستمرار فرص هطول الامطار الرعدية ( بشكل اقل حدة من اليوم ) وتمتد من المناطق الساحلية الى الدواخل والمرتفعات. كما تتشكل السحب الركامية على الحمادة الحمراء والجنوب الغربي مع تهيأ الفرص لهطول امطار رعدية ببعض المناطق.

التوقعات لازاات تشير الى تشكل منخفض جوي يتعمق مساء اليوم الخميس على الساحل الشرقي وبالتالي تنشط الرياح بصورة واضحة وتتجاوز 70 كلم / ساعة.

وبحسب الخبراء فإن الخرائط لا زالت تشير الى تشكل عاصفة متوسطية ( medecane ) مساء الغد على البحر شمال بلادنا تنتقل شمالاً نحو اليونان او جنوب ايطاليا. وتشير النماذج المختلفة حول مسارها مابين اتجاهها نحو جنوب اوروبا او دورانها فوق البحر وربما عودتها نحو الساحل الليبي يوم السبت.

وأضاف الخبراء أن التقلبات عموماً مستمرة والاجواء خريفية – شتوية منتظرة مع ضباب كثيف بالمدن الجبلية، الامطار تتركز على الشمال الشرقي وبكميات هامة باذن الله. والله أعلم.

وشهدت ليبيا بالأمس امطار هامة وغزيرة سجلت على كثير من مناطق البلاد اليوم، تسببت بفيضانات ببعض المدن والمناطق وسيول قوية بالاودية.