الخطوط الليبية تعيد تشغيل رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة السبت المقبل

قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، إن الشركة قررت إعادة تشغيل كافة رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأشار قنيوه في تصريح صحفي إلى أن رحلة الشركة المقررة إلى مدينة الإسكندرية في مصر والرحلة المسائية المقررة إلى تونس (305 LN) يوم الجمعة المقبل ستقلعان انطلاقا من مطار مصراتة وستكون العودة إلى مطار معيتيقة.

وقال رئيس وحدة الإشراف والمتابعة بمطار معيتيقة، خالد أبو غريس، أن اليوم الخميس سيكون موعدًا لعودة الرحلات إلى مطار معيتيقة بشكل رسمي (ذهابًا وإيابًا).

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