طرابلس : حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الخميس 27 / سبتمبر

إليــــــكم جدول مواعيد إقــــــــلاع و وصـــــول الرحلات الدولية والداخلية مـــن وإلــى مطـار معيتيقة الـدولي ليـوم ليوم الخميس 27 / 9/ 2018 إن شاء الله تعالى ..
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
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