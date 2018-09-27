وزارة التعليم تتابع ملف التامين الصحي للعاملين بالقطاع

اجتمع وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” بديوان الوزارة مع رئيس مجلس إدارة صندوق التامين الصحي العام ” د. طلال عجاج” وبحضور وكيل الوزارة المهندس “عادل جمعة” وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المكلف، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، وذلك بهدف متابعة إجراءات الصندوق واستعداده للبدء في التنفيذ وتم الاتفاق على الانطلاقة الفعلية للمشروع من خلال ثلاث مراقبات تعليم، وجامعتين وكلية تقنية ومعهد عال،وستكون هي المرحلة الأولى من التنفيذ وسيتم الإعلان خلال المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي المزمع انعقاده في (3 أكتوبر 2018)، عن انطلاق بطاقة صحتي، والتي سيكون العاملين بالقطاع هم الشريحة الأولى المستهدفة منه وشدد الوزير على ضرورة الانطلاق في التنفيذ والمتابعة بكل جدية لكي يري المشروع النور ويستفاد منه كل العاملين بالقطاع.

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