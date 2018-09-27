ايطاليا تعلن تقديم منح دراسية لشباب ليبيين

أعلنت السفارة الايطالية لدى ليبيا أنها قدمت منحة دراسية لـ 41 شاب وفتاة من مختلف مدن ليبيا.

وقالت السفارة الايطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر””سفراء ليبيا إلى إيطاليا. سفراء إيطاليا غداً إلى ليبيا” مضيفة “قامت مجموعة متحمسة متكونة من 41 شاب وشابة حائزون على منحة دراسية من الحكومية الإيطالية من كل من طرابلس ،بنغازي، مصراتة، طبرق وسبها بزيارة إلى سفارتنا قبل مغادرتهم للدراسة في إيطاليا”.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت أنها قررت تخصيص 360 منحة دراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا مبينة إنها تعطي هذه المنح لإتاحة الفرصة للدراسة والتدريب والقيام بمشاريع بحثية في معاهد التعليم العالي الايطالية بهدف تعزيز فرص التعاون الثقافي الدولي ونشر المعرفة باللغة الايطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية