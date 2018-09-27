آمر غرفة عمليّات درنة التابعة للجيش الليبي ينفي ما تردّد عن إنتشال جثتَيْ الصحفيّين التونسيّين

نفى مسؤول عسكري ليبي أمس الأربعاء، ما تردد عن إنتشال جثتين قيل إنهما للصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي اللذين تم إختطافهما في ليبيا قبل أربع سنوات .

وقال اللواء سالم الرفادي، آمر غرفة عمليات درنة التابعة للجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه لم يتم إنتشال أي جثث للصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا .

وأضاف الرفادي أنه “تم إنتشال جثث كثيرة بعد إعتراف بعض من تم القبض عليهم من الجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرقي ليبيا وقادوا قوات الجيش إلى مكان تصفية عسكريين ومدنيين لكن جميعهم كانوا ليبيين”.

وأكد الرفادي أنه “لا توجد أي إعترافات من الإرهابيين حتى الآن بخصوص الصحفيين التونسيين ، ولكن توجد مجموعة كبيرة من التحقيقات تجري الآن مع قيادات من داعش والجماعات الإرهابية وسنصل إلى حقيقة أمر إختفاء الصحفيين التونسيين لو كانوا في نطاق مدينة درنة الليبية”.

وكانت قناة”النبأ” الليبية الخاصة قد أعلنت في وقت متأخر أول أمس الإثنين، العثور على جثتين، قالت إنهما للصحفيين التونسيين.

ونقلت القناة عن مصدر طبي لم تفصح عن إسمه، القول “تم العثور على جثتي الصحفيين التونسيين سفيان الشواربي ونذير القطاري في غابة بومسافر بضواحي مدينة درنة”.

وأضافت القناة أن “عناصر من غرفة عمليات عمر المختار التابعة لقوات خليفة حفتر نقلت الجثمانين إلى منطقة الرجمة (شرق بنغازي، وتعد مقر قوات حفتر) وتتواصل مع أهالي الصحفيين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية