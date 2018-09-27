فضيحة تتسبب في إبعاد رئيس البعثة الدبلوماسية الليبية في موسكو من منصبه

أفادت مصادر مطلعة، بأنه تم إبعاد رئيس البعثة الدبلوماسية الليبية في موسكو من منصبه بسبب سلوك غير لائق.

وأشارت المصادر بأن موظفة في السفارة الليبية تدعى “سنيجانا” وتبلغ من العمر 26 عاما قدمت بلاغا عن تحرشه بها إلى الشرطة،

وذُكر أن الموظفة السابقة ، لجأت لأحد أقسام الشرطة، وأفادت بأنها التحقت بالعمل في نهاية شهر ناصر وعينت سكرتيرة للسفير المؤقت مصطفى بوسعيدة.

وقد طُلب من السكرتيرة أن ترتدي لباسا إلزاميا يغطي الركبتين، وكانت الموظفة الجديدة، وهي بالمناسبة متزوجة، راضية بكل واجباتها وشروط عملها، بما في ذلك أسئلة رئيسها عن أسرتها، معتقدة أن هذا الاهتمام بحياتها الشخصية عادي باعتبارها موظفة جديدة. إلا أنه سرعان ما داهمتها مفاجأة غير سارة، حين طلب منها رئيسها في 13 يناير 2018م أن تبقى في عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي.. وفي حدود الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، بعد مغادرة جميع العاملين مقر السفارة، دعاها القائم بالأعمال إلى مكتبه، وطلب منها أن تذهب معه إلى فندق.

وقد رفضت الروسية هذا الطلب بحزم، إلا أن ذلك لم يوقفه عند حده، إذ اندفع بوسعيدة نحوها ملصقا إياها بالجدار، ومد يديه نحوها، حسب شهادتها، محاولا تقبيلها، ومن ثم أراد نزع ملابسها، إلا أنها تمكنت من إبعاده والهرب من مكتبه.

وشهد بالصدفة واقعة هروبها من مكتب رئيس البعثة الدبلوماسية الليبية، سائقه الخاص الذي عاد إليه لأمر طارئ، وموظف سابق كان ينتظر معاملة في الطابق الأول.

الرجلان أكدا للشرطة أن “سنيجانا” كانت مرتعبة، ”وكانت هاربة بشعر متطاير، وثياب غير منسقة”.

جدير بالذكر أن موظفو السفارة الليبية في موسكو قرروا منتصف الشهر الجاري، إغلاق مقر السفارة، احتجاجًا لتعرض زميلتهم (ر ، م) لما وصف بـ«الإذلال والإهانة بصفة دائمة» من قبل رئيس البعثة مصطفى سعيد أبو سعيدة، الذي اتهمه الموظفون بجلب الفتيات لاستراحة السفارة وممارسة الرذيلة.

المصدر: ليبيا 24

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