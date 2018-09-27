تحذير من مرور وترخيص أمن بنغازي لسالكي الطريق العام

دعا قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بنغازي السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال سلوكهم الطريق العام اعتبارا من ليل الخميس الجمعة ، وحتى مساء الجمعة ، تحسباً لاحتمال هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة ، حسب توقعات الأرصاد الجوية .

وحذر القسم في بيان نشره المكتب الإعلامي الأمني بمديرية أمن بنغازي ، ونشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، من الجميع أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية وإتباع قواعد وآداب المرور على الطريق العام حفاظا على سلامة الجميع، كما أهاب قسم المرور والتراخيص بنغازي المواطنين، بتخفيف حركة السير إلا للضرورة القصوى حتى مرور هذه الموجة من أجل سلامة الجميع.

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