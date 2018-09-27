الكفرة: تحديد سعر أسطوانة الغاز .. وتحذيرات للمخالفين

حددت بلدية الكفرة سعر أسطوانة الغاز بمبلغ قدره 10 دنانير فقط بكافة المستودعات.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل ديوان بلدية الكفرة سعد عبدالرسول أمس الأربعاء، بحضور كل من رئيس مجلس الحكماء ونائبه ورؤساء اللجان التسييرية بالمناطق، ورئيس الحرس البلدي بالبلدية، لبحث آلية تنظيم توزيع الغاز على المواطنين .

هذا واتفق المجتمعون خلال اللقاء، على إيقاف المستودعات التي تبيع الاسطوانة بسعر 25 ديناراً مع ضرورة حرص المواطنين الإبلاغ عن ذلك، إلى جانب استلام الغاز من المستودع المخصص له بحضور واعتماد الحرس البلدي، بعد التأكد من افراغها بالمستودع.

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