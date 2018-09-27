الإفراج عن 120 شخصاً أنهوا مدة حبسهم القانونية

قرر القائم بأعمال النائب العام بحكومة الوفاق، الإفراج عن 120 شخصاً بتاريخ 26 و 27 – 9 – 2018 ، أنهوا فترة العقوبة المحكومين بها ، وبعضهم تجاوزت مدة توقيفه الفترة القانونية المنصوص عليها ، كانوا موقوفين بعدد من السجون وأماكن الإحتجاز .

وبينت وزارة العدل في حكومة الوفاق ، ببيان رسمي نشرته على صفحتها الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك” ، أنه استنادا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1304 لسنة 2018 ، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 17-9-2018 إيعازاً للنيابة العامة بالمباشرة بالتتفتيش على كافة اماكن الإحتجاز والسجون ، للمباشرة بالإفراج عمن أنهو عقوباتهم ، وتم توقيفهم من قبل قوة الردع الخاصة ، وعلى اثره تم تشكيل لجنة خاصة بذلك بناء على قرار من القائم بأعمال النائب العام بتاريخ 19-9-2018 .

وبحسب تقرير اللجنة فإنه تبين وجود 1432 شخصاً محتجزين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس الرئيسية ، تم سجنهم احتياطيا من قبل النيابة العامة و المحاكم المختصة ، لا تزال الجهات القضائية تنظر بأحوالهم .

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