مدير رأس لانوف للنفط يتابع احتياجات الشركة

تفقد رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز وعدد من المعنيين، مخازن قسم التموين وبعض المواقع الأخرى داخل المدينة القديمة .

وقالت الشركة في بيان رسمي صادر عنها ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أنه تم الاطلاع على أبرز الاحتياجات للمرحلة القادمة الخاصة بإدارة الخدمات، ومحاولة تذليل كافة الصعاب بالخصوص من أجل الرفع من مستوى الأداء الخدمي خلال المرحلة المقبلة .

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة العمل الجاد والمتابعة المستمرة لكل النشاطات والأعمال التي تشرف عليها الإدارة والاهتمام بجانب تحسين مستوى الخدمات بشكل يليق بمستخدمي شركة راس لانوف.

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