أبو الغيط ووزير الخارجية الإيطالي يستعرضان تطورات الأزمة الليبية

ليبيا – إلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية إيطاليا أنزو ميلانيزي في لقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية محمود عفيفي قال اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إن اللقاء استعرض التطورات الأخيرة الخاصة بالأزمة الليبية ونتائج وأبعاد الاتصالات الدولية المختلفة التي تجري في هذا الصدد.

ونوّه إلى أهمية الاستمرار في دعم مهمة المبعوث الأممي وبذل المزيد من الجهد لتقريب وجهات النظر بين الأطروحات المختلفة حول مسار التسوية في ليبيا وذلك في إطار السعي لإحلال كامل الأمن والاستقرار على الأرض الليبية.

ويأتي ذلك اللقاء في إطار المقابلات المكثفة التي يجريها أبو الغيط مع كبار المسؤولين الدوليين المشاركين في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.