عاجل- تجدد إنقطاع المياه عن مدينة طرابلس

العنوان _طرابلس أكد رئيس هيأة الموارد المائية ناجي السيد للعنوان تجدد انقطاع المياه في طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء بالكامل على حقول الأبار في الحساونة.

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