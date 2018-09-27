عاجل- تجدد إنقطاع المياه عن مدينة طرابلس

العنوان _طرابلس أكد رئيس هيأة الموارد المائية ناجي السيد للعنوان تجدد انقطاع المياه في طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء بالكامل على حقول الأبار في الحساونة.
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صحيفة العنوان الليبية
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