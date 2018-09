المتوسط:

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يوم الخميس، رغبته في توسيع الشراكة مع ليبيا في مجالات توليد الطاقة، وإنشاء سكك الحديد، وتدشين منطقة حرة في بن قردان الحدودية.

وأوضح الشاهد، “أنه يسعي لتوسيع التعاون مع ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وإحياء المشاريع الكبرى بين البلدين، لا سيما وأن الجانب الليبي أكد في الملتقى السابق المنعقد في ليبيا على دعم تونس بالخامات الليبية”.

