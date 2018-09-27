مكتب النائب العام يعلن إخلاء سبيل 120 سجينًا عند قوة الردع

أعلن مكتب النائب العام إخلاء سبيل 120 شخصًا من الموقفين في سجن قوة الردع الخاصة، بعد إتمام مراجعة أحوالهم القانونية، وتبيُّن أن بعضهم قد أنهى مدة عقوبته، وبعضهم الآخر قد تجاوز المدة القانونية المقررة لإيقافه.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صادر عنه الأربعاء تلقت الرائد نسخة منه، وجود أكثر من 1400 شخص في مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، محبوسين احتياطيًّا بأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو بأحكام قضائية سالبة للحرية، مشيرًا إلى أن المكتب مستمر في مراجعة كافة الشكاوى المقدمة من أولياء أمور بعض المحتجزين.

يذكر أن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 1304 لسنة 2018، القاضي بمراجعة أوضاع المحتجزين والموقفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، ولم يُتخذ في حقهم أي إجراء باستثناء الأشخاص المتهمين بالإرهاب، وجرائم القتل، والسطو المسلح، والحرابة، وجلب المخدرات، والاتجار بها.

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