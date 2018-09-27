“عين على ليبيا” في مباحثات أمنية تونسية إيطالية

بدأت في العاصمة التونسية بعد ظهر اليوم الخميس مباحثات أمنية مهمة واستثنائية بين وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي ونظيره الإيطالي ماتيو سالفيني الذي بدأ زيارة لتونس في وقت مبكر اليوم، إذ سيجتمع في وقت لاحق مع مع الرئيس الباجي قائد السبسي ووزراءِ الحكومةِ التونسية لمناقشة عددٍ من الملفات السياسية والأمنية، مع تركيز على البعد الأمني للزيارة الإيطالية، وسط إجماع وسائل إعلام إيطالية وتونسية أن الزيارة لها صلة بالوضع الأمني في ليبيا.

سالفيني في تصريحٍ مقتضَب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعيّ تويتر بيّن أنّ الزيارةَ تهدف إلى مناقشةِ عددٍ من الملفات العالقةِ مع الحكومة التونسية خلالَ زيارتِه السريعةِ إلى البلاد، فيما يأتي هذا الاجتماع قبل اجتماع ستنظمه إيطاليا في وقت لاحق ويُخصص للشأن الليبي وسط توقعات بحضور دولي كثيف في الاجتماع الذي لم يتحدد معه، لكن يُعْتقد أن روما ستستضيفه في النصف الأول من نوفمبر.

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