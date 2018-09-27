بوسعيدة نافيا “التحرش الجنسي”: مأجورة ومفتعلة

218TV|خاص

في أول ردّ فعل من نوعه بعد نشر صحف روسية معلومات، عما قالت إنّها “واقعة تحرش جنسي”، كان القائم بأعمال السفير الليبي لدى روسيا بطلها، ضد فتاة روسية قدّمت وصفا دقيقا لمحاولة الاعتداء عليها جنسيا في مقرّ السفارة الليبية في العاصمة الروسية موسكو ، قالت سفيتلانا تيخونوفا محامية الدبلوماسي مصطفى بوسعيدة أن موكلها يعاني من “قصص مختلقة” لا أساس لها من الصحة، وملوحة بالحق القانوني للسفير بالتوجه إلى القضاء للمحافظة على سمعته وسجله الوظيفي في العمل الدبلوماسي.

وبحسب تيخونوفا فإنّ الدبلوماسي بوسعيدة يرى أنّ الاتهاماتِ ضدّه “مأجورة ومفتعلة”، بهدف الإضرار بالعلاقات الليبية الروسية، التي يعدُّ بوسعيدة أحد أركانها في موسكو، لافتة إلى أن الفتاة الروسية التي وجهت الاتهامات للدبلوماسي بالاعتداء عليها؛ لم تكن موظفة في مقر السفارة الليبية بشكل دائم، بل موظفة مؤقتة تحت التجربة، وهو ما يُشكّل فرصة للتفكير بـ”ابتزاز” لبوسعيدة لإجباره على تعيينها بشكل دائم، مؤكدة أن الشواهد تشير إلى أن الاتهامات برمتها هي “عمل استفزازي” من “البداية إلى النهاية”.

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