مدير أمن أجدابيا يجتمع بأعضاء المجلس البلدي في جالو

المتوسط: أحمد عادل

اجتمع العميد سالم ماضي، مدير أمن أجدابيا والمكلف بأمن بلدية جالو، اليوم الخميس، بعميد وأعضاء المجلس البلدي بجالو ومجلس الأعيان.

وناقش اللقاء، الأوضاع الأمنية وكيفية وضع حد للاختراقات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالبلدية والتي ازدادت مؤخرا نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.

وتواجه مناطق متفرقة من البلاد، من ازدياد نشاط الجماعات المسلحة فيما يخص مسألة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، عن طريق تحصيل أموال منهم لتأمين مسألة اختراقهم للأراضي الليبية.

