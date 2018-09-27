الوطنية للموارد المائية ترفع حالة الطوارئ القصوى نظرًا للظروف الجوية الطارئة

البيضاء 27 سبتمبر 2018 (وال) أعلنت المؤسسة الوطنية للموارد المائية في الحكومة الليبية المؤقتة حالة الطوارئ القصوى نظرًا للظروف الجوية الطارئة التي تؤكد وقوع ليبيا ضمن منخفض جوي كبير واحتمال هطول كميات كبيرة من الأمطار.

واوضحت المؤسسة أن إعلان حالة الطواريء تحسبا لأية ظروف طارئة وعلى كل العاملين في قطاع المياه بكل المناطق القيام بدورها في إزالة العوائق أمام المواطنين في حالة تجمع مياه الأمطار.

وشددت المؤسسة على اللجنة الدائمة للطوارئ الخاصة بقطاع المياه مواصلة أعمالها عبر تكوين غرفة عمليات لتلقي البلاغات وتوجيه فرق التدخل السريع على أن تكون متاحة طيلة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع حتى إشعار آخر.(وال – البيضاء) ب ع/ أ د

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