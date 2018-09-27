النهر الصناعي: انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس

أكد جهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة علي فصل التيار عن حقول آبار مياه الحساونة مما أدى إلى خروج جميع الآبار العاملة ومحطات الضخ بالمنظومة عن الخدمة نتيجة قيام مجموعة مسلحة باقتحام محطة الكهرباء الرئيسية.

الجهاز أوضح في بيان نشره علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أن انقطع التيار أدى إلى توقف ضخ المياه من حقول أبار مياه الحساونة عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى، وأشار الجهاز إلى أن المجموعة المسلحة طالبت بتحقيق العدالة في برنامج طرح الاحمال الكهربائية عن مدن الجنوب.

وافاد المكتب الاعلامي للجهاز ان التيار الكهربائي اعيد بعد التفاوض موضحا أن العمل جاري على شحن محطات الكهرباء الفرعية بالحقول وتوقع الجهاز أن يتم تشغيل الآبار ووصول المياه تدريجيا إلى مدينة طرابلس وباقي المدن يوم الغد الجمعة.

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