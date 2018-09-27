القوات الخاصة تُحذر: “نتعرض للتشويه”

أصدرت إدارة القوات الخاصّة تعميماً، نبّهت فيه من الأشخاص الذين يدّعون انتماءهم للقوات الخاصّة، للقيام بعمليات قبضٍ ومُداهمة بحقّ المواطنين دونَ إذنٍ أو تصريح رسمي بذلك.

وأكّدت الإدارة في بيان لها أنّ كلَّ شخص يقوم بالتعدّي على أملاك المواطنين، أو يتدخل في شؤونهم، مُنتحلا صفة القوات الخاصّة يُعتبر خارجاً عن القانون، وسيُواجِه إجراءات قانونية مُشددة.

وأشارت إدارة القوات الخاصة إلى أن مثل هذه الأفعال تهدف إلى تشويه صورة القوات الخاصة بين المواطنين، والتغطية على المجهودات التي بذلها أفرادُها وما يزالون.

وطالبت القوات الخاصّة كافّة الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات تجاه كل من يقوم بانتحال صفة أفرادها لاستغلالها في أغراض شخصية، تنتهك خصوصيات المواطنين.

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