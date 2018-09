المتوسط: أحمد عادل

طالب عبد السلام الحاسي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة من البرلمان، محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، إلغاء توقيعات نصر علي المشاي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، الذي ألقي القبض عليه أمس وعدم الاعتداد بالإجراءات المالية التي كان قد أصدرها.

وأعلنت قوة حماية طرابلس أمس الأربعاء، القبض على رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر المشاي بأمر من النائب العام لاتهامه في صفقات فساد.

وقال الحاسي، في خطاب موجه رئيس المصرف المركزي الليبي: “إن الأمر استوجب وبشكل عاجل إلغاء كافة التوقيعات المذكورة والتحويلات الصادرة عنه لغيره، على حسابات تابعة لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية طرابلس والتنسيق معنا بهذا الشأن بما يضمن استمرار العمل بالمؤسسة وصرف مرتبات العاملين بها”.

وأضاف “لا يمكن للهيئة وهي بصدد تقويم الانحرافات والتجاوزات التي تشوب أداء الجهاز الإداري بالدولة، وأن تستثني نفسها، وأن تتجاهل الإجراءات الصادرة عن السلطة القضائية مما ينذر بامتداد الفساد إلى الأجهزة المكلفة ومحاربته”.

وتابع “على كافة الجهات الحريصة على المصلحة العامة والمختصة بهذا الإجراء الاحتياطي اللازم خلال هذه المرحلة الخطيرة، العمل على وضع مضمونه محل تنفيذ”.

The post الرقابة الإدارية تخاطب «مركزي طرابلس» بشأن إلغاء توقيعات نصر المشاي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية