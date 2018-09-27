البريقة توافق على منح بلدية الكفرة 2 مليون لتر من الوقود شهرياً

أعلنت بلدبة الكفرة عن الاتفاق مع شركة البريقة لتسويق النفط علي منحه المدينة كمية 2 مليون لتر من الوقود شهرياً لمناقشة مشكلة نقص الوقود بالمدينة.

وستصل الكمية الي مستودع السرير وذلك لقرب المسافة على المدينة وذلك بحسب اجتماع ضم عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب وعضوي البلدية مسعود عبدالله ومفتاح بوخليل مع مدير إدارة المبيعات لشركة البريقة بالمنطقة الشرقية و مدير إدارة المستودعات ومدير مستودع السرير ومشاركة عدد من مدراء الشركات العاملة وهي ( ليبيا نفط، الشرارة، الراحلة، الطرق السريعة، الاجهزة الامنية، إدارة الوقود العسكري).

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