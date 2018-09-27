معالي وزير الداخلية يكلف لجنة للتحقيق في واقعة دار الرعاية الاجتماعية للبنات في بنغازي

بنغازي 27 سبتمبر 2018 ( وال ) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، اليوم الخميس 27 سبتمبر الجاري، قرار بتشكيل لجنة تحقيق مع أعضاء هيأة الشرطة التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي في واقعة دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي

وأذن القرار للجنة باستدعاء أي عضو هيئة شرطة أو موظف لسماع أقواله، وعلى أن تتم إحاطة مكتب الوزير بكافة ما تقوم به وإعداد مذكرة قانونية بنتائج التحقيق ولها في سبيل انجاز عملها أن تستعين بما ترى لزوم الاستعانة به.

وفي سياق متصل خاطب معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، السيد المحامي العام بمحكمة استئناف- بنغازي في كتاب أشار فيه للواقعة التي حدثت بدار الرعاية الاجتماعية للبنات، وأبدى فيه أن وزارة الداخلية على استعداد لتنفيذ تعليمات سيادة المستشار المحامي العام، وأبدت رغبتها أن يتناول مكتب المحامي العام الواقعة بالتحقيق.

وأكد معالي الوزير في خطابه بأن التعليمات صدرت لكل الجهات التابعة لوزارة الداخلية للتعاون مع مكتب المحامي العام.(وال – بنغازي)إ م/ س ع

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