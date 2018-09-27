اللواء السابع: أوقفنا الأعمال العسكرية بطرابلس لفسح المجال لتنفيذ بنود اتفاق الزاوية

أعلن اللواء السابع مشاة، وقف وتجميد كافة الأعمال العسكرية بطرابلس، لفسح المجال لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتثبيت وتنفيذ كامل شروط وبنود اتفاق الزاوية الذي يصب في مصلحة الوطن، على حد قوله.

وأكد اللواء في بيان له أمس الأربعاء، الاتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة من محاور القتال في طرابلس وفتح الطرقات كبادرة حسن نوايا بين الأطراف، ليتكفل الشعب الليبي والبعثة الأممية بمراقبة الوضع في العاصمة وتحسنه.

وشدد اللواء، على الخصوص “بمراقبة كل ما يتعلق برفع يد المليشيات عن مؤسسات الدولة وتنفيذ الترتيبات الأمنية والاقتصادية التي لطالما انتظرها المواطن البسيط وعرقل المسؤول تنفيذها بسبب تغول المليشيات وفرض سيطرتها على قراراته”، على حد قوله.

وذكر اللواء، أن ذلك جاء “تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن واستجابة لنداء العقلاء والمناشدات المتكررة من أعيان المنطقة ومجلس مشايخ وأعيان ليبيا والمسؤولين بطرابلس والبعثة الأممية الذين تعهدوا بالضغط والعمل لتحقيق مطالبه وهو إنهاء كل التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج شرعية الدولة وتعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها”، وفق قوله.

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبل يومين عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بطرابلس، بعد آخر محادثات بين المبعوث الأممي غسان سلامة وآمر اللواءين الصمود والسابع، بتدخل عدة أطراف من مصراتة وترهونة والزنتان وطرابلس وتاجوراء وغريان والزاوية.

وتوقفت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بعدة مناطق جنوب طرابلس عقب تجددها خلال الأيام الماضية، وفتحت معظم الطرق وأزيلت السواتر الترابية في تلك المناطق، بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتناحرة يقضي بوقف القتال وتنفيذ بنود اتفاق الزاوية.

وشهدت عدة مناطق جنوب العاصمة معارك مسلحة، بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى توقف الاقتتال، أكثر من 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة.

وكانت أطراف القتال بالعاصمة قد وقعت بمدينة الزاوية في الرابع من سبتمبر الجاري اتفاق على وقف إطلاق النار، وآليات تثبيت عدم انتهاك الهدنة وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدت على هذا الاتفاق في اجتماع آخر عقد بالمدينة نفسها في التاسع من الشهر ذاته.

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