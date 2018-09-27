المتوسط:

عقد صباح اليوم الخميس، اجتماعاً، بمقر ديوان وزارة المالية ضم وزيري التعليم والمالية الدكتورعثمان عبدالجليل، والدكتور اسامة حمّاد، ووكيلي الوزارتين المهندس عادل جمعة، و ابوبكر الجفال، وخصص هذا الاجتماع لمتابعة إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، كما تناول الاجتماع مناقشة صرف الباب الثاني لمراقبات التعليم.

وقد أصدر وزير المالية تعليماته للإدارات المختصة بالوزارة على إنهاء إجراءات صرف هذه العلاوة مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري ووضع آلية سريعة للتنفيذ وفقاً للإجراءات المحالة من وزارة التعليم.

ومن جهته أكد وزير التعليم أن تقديم الخدمات لزملائه المعلمين وصرف الميزانية التشغيلية للمعلمين ومخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية سوف تسهم في إصلاحات القطاع بشكل كبير، كما أعطي “حمّاد ” تعليماته لمدراء مكاتب الخدمات المالية بالمناطق على ضرورة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي من خلال فتح الحسابات وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة به دعما للمعلمين ومساهمة من وزارة المالية مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

The post ميزانية تشغيل المؤسسات التعليمية على أجندة أعمال وزارتي التعليم والمالية appeared first on صحيفة المتوسط.

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