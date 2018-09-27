صحيفة روسية تكشف عن زيارة وزير إقتصاد المؤقتة إلى موسكو

ليبيا – كشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن وصول وفد ليبي أمس الأربعاء برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة ناصر شغلان إلى العاصمة الروسية لبحث مستقبل التعاون بين البلدين.

صحيفة “كوميرسانت” قالت وفقاً لما نقلته عنها وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء إن الوفد الليبي وصل إلى موسكو لتجديد العلاقات بين ليبيا وروسيا وبحث مستقبل التعاون بينهما.

ولفتت إلى أن هدف زيارة الوفد الليبي إلى هو تحقيق الاتفاق لتوريد المنتجات الزراعية الروسية خاصة القمح والشعير والذرة، مؤكدةً على أن ليبيا تستورد 70% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا بطريقة غير مباشرة أي عبر تركيا ومصر.

وذكرت الصحيفة أن مباحثات شغلان ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف تناولت مناقشة الفرص المتاحة لاستئناف وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الليبية في سياق تحقيق الاستقرار السياسي.

كما إعتبرت “كوميرسانت” أن تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا لا يسير على خير ما يرام.