وزير تونسي: ندرس مشروع “النفط مقابل الغذاء” مع ليبيا

أعلن وزير التجارة التونسي عمر الباهي، الخميس أن بلاده تدرس إمكانية إرساء مشروع “النفط مقابل الغذاء” مع ليبيا.

وأوضح الباهي، وفق صحيفة الشروق التونسية، أن الجانب التونسي يشكو عجزا في الطاقة، وليبيا تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية من عدة دول أجنبية، وهذا قد يساهم في إرساء المشروع المذكور.

وقال الباهي خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي في تونس العاصمة، إن بلاده تعمل حاليًّا على تطوير معاملاتها التجارية مع ليبيا التي بلغت سنة 2011 أكثر من 3 مليارات دولار، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن عددا من رجال الأعمال من تونس وليبيا يعقدون في العاصمة التونسية ملتقى فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي.

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