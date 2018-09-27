مساعٍ للقضاء على “العطش” في الغريفة

عقد عميد بلدية الغريفة مع رئيس لجنة آبار مياه الشرب، اجتماعا ضم مخاتير المحلات وأعضاء لجان الأزمات، لمناقشة بعض القضايا وإيجاد حلول لمشكلة انقطاع مياه الشرب.

وتمحور النقاش حول كيفية صيانة مولدات الكهرباء وسبل توفر مادة الديزل ووضع آلية محكمة لتوزيع المخزون بالتساوي حسب كثافة السكان.

كما بحث الحاضرون تحسين جودة الكهرباء بزيادة قدرة المحولات الواقعة بمحاذاة آبار المياه، وتم الاتفاق على توفير رافعة لتسهيل عملية صيانة الآبار على الفنيين.

وتعاني جل محلات بلدية الغريفة من قلة وقود الديزل وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة، الأمر الذي أدى إلى قلة توفر مياه الشرب عن أحياء متفرقة في بعض المحلات وانقطاعها في أحياء أخرى.

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