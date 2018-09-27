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فتح تحقيقات بحادثة دار رعاية البنات

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المُستشار إبراهيم بوشناف، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي بشأن حادثة الإعتداء التي وقعت داخل دار رعاية البنات بنغازي.

ووفق ما نص عليه القرار، فإن اللجنة المُشكلة سيترأسها مدير أمن القبة، العميد محمد المغربي، وبعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية، العقيد عبد الحميد التواتي، والنقيب سراج الدرسي.

وستتولى لجنة التحقيق مُتابعة ملف واقعة الاعتداء التي تعرضت لها إحدى الفتيات داخل دار رعاية البنات بنغازي، وإحاطة مكتب وزير الداخلية بكافة مُستجدات التحقيق.

ومن المُنتظر أن تقوم اللجنة في ختام عملها بإعداد مُذكرة قانونية تتضمن كافة نتائج التحقيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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