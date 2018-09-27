السراج يجري تعديلات على الحرس الرئاسي

قرر القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، نقل تبعية الحرس الرئاسي ماليًّا وإداريًّا إلى رئاسة الأركان العامة.

وأوكل السراج، في قرار نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، إلى الحرس الرئاسي مهمة حماية رئيس المجلس الرئاسي وأعضاءه، وكبار زوار الدولة، والدفاع عن مقر رئيس المجلس، وتأمين المطار أثناء مغادرته أو وصوله.

وبحسب القرار، فإن من مهام الحرس تأمين الاحتفالات والمناسبات والمؤتمرات والندوات التي يرأسها أو يحضرها الرئيس، والمساعدة في المحافظة على بسط الأمن والاستقرار وأي مهام أخرى يكلفه بها القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقرر السراج أن يكون مقر الرئيس الحرس الرئاسي في طرابلس، وأن يسري على منتسبيه جداول مرتبات الجيش الليبي.

وأجاز القرار نقل أو ندب أفراد من الجهات الأمنية أو المدنية من موظفي الدولة للعمل بالحرس الرئاسي، حسب ما تقتضيه الضرورة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن، في مايو 2016، إنشاء حرس رئاسي تابع للقائد الأعلى للجيش، يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.

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