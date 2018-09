«داخلية المؤقتة» تحقق في واقعة اعتداء الشرطة على دار رعاية البنات

المتوسط:

قرر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تشكيل لجنة للتحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي في واقعة الاعتداء على دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي.

وأكد القرار، أن للجنة أحقية استدعاء أي عضو من هيئة الشرطة أو موظف لسماع أقواله، وعليها إحاطة الوزير بكافة ما تقوم به، وإعداد مذكرة قانونية بنتائج التحقيق، ولها في سبيل إنجاز عملها أن تستعين بما ترى لزوم الاستعانة به.

و شُكلت اللجنة من مدير أمن القبة عميد محمد مسعود الكيلاني رئيسا وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة عقيد عبدالحميد التواتي ومكتب الوزير نقيب سراج الدرسي.

وفي السياق، بعث وزير الداخلية برقية إلى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي أكد فيها استعداد الوزارة لتنفيذ تعليمات المحكمة، كما أبدى رغبة الوزارة بالتعاون وأن يتناول مكتب المحامي العام الواقعة بالتحقيق.

