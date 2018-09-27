مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار مستودع للغاز في بنغازي

بنغازي 27 سبتمبر 2018 (وال) – قتل شخص وجرح أربعة آخرين جراء انفجار بمستودع للغاز مساء اليوم الخميس بمنطقة ازواوة بالقرب من مدرسة حطين في مدينة بنغازي .

وأكد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فادية البرغثي وصول قتيل وأربعة جرحي للمستشفى بسبب الانفجار .

وأوضح البرغثي أن الشخص الذي لقي حتفه هو المسؤول عن المستودع وهو المواطن سفيان سالم الشيخي، مشيرًة إلى أن المصابين هم أسامة حسن القماطي، وعبدالخفيظ محمد سعيد، وموسى عبدالباسط موسى، وحسين مفتاح محمد .

وأوضحت أن أسامة حسين عبد الله وعبد الحفيظ محمد سعيد كانت إصابتهم طفيفة وتلقوا الإسعافات الأولية وخرجوا من المستشفى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال