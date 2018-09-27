وفاة شخص غرقا وفقدان آخر جراء سيول الأمطار بمنطقة المخيلي

المخيلي-العنوان

توفي شخص غرقا وفقد آخر جراء سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة المخيلي الواقعة إلى الجنوب من مدينة درنة اليوم الخميس.

المكتب الإعلامي المخيلي، ذكر الفيضانات اجتاحت المنطقة ظهر اليوم، مما أدى ذلك لفقدان لوفاة عبدالسلام منعم محمود العوكلي وفقدان المواطن عياد القطعاني.

ونشر المكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للفيضانات المفاجئة التي ضربت المنطقة، كما نشرت شريط فيديو لوادي “الرملة”، والذي أشار فيه إلى أن وصول منسوب المياه بالوادي لارتفاع هو الأول من نوعه منذ العام 1986.

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