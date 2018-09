وزيرا «تعليم ومالية الوفاق» يناقشان ميزانية المؤسسات التعليمية

المتوسط:

عقد وزيري التعليم والمالية بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبدالجليل والدكتور أسامة حمّاد، اجتماعًا صباح اليوم الخميس، لمتابعة إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان وزارة المالية، وكيلي الوزارتين المهندس عادل جمعة وأبو بكر، لمناقشة صرف الباب الثاني لمراقبات التعليم.

ومن جانبه، أصدر وزير المالية تعليماته للإدارات المختصة بالوزارة على إنهاء إجراءات صرف هذه العلاوة مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري ووضع آلية سريعة للتنفيذ وفقاً للإجراءات المحالة من وزارة التعليم.

ومن جهته أكد وزير التعليم أن تقديم الخدمات لزملائه المعلمين وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس ومخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية سوف تسهم في إصلاحات القطاع بشكل كبير، كما أعطي “حمّاد ” تعليماته لمدراء مكاتب الخدمات المالية بالمناطق على ضرورة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي من خلال فتح الحسابات وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة به دعما للمعلمين ومساهمة من وزارة المالية مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

