بوخمادة: سنتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يحاول تشويه صورة المؤسسة العسكرية

ليبيا – وجه آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة أمس الأربعاء تنبيهً إلى جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين بشأن المنتحلين لصفة أفراد بالقوات الخاصة التابعة للجيش.

بوخمادة قال بحسب إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة أن أي فرد يدعي بإنتمائة للقـوات الخاصة ويلقي القبض على أي مواطن أو يتدخل في شأن أي جهة عامة أو خاصة أو يتدخل بالأرآضي الزراعيـة والامـلاك بصفـة عـامة أو بشـأن المـواطنين بـدون أي إجـرءات أمنيـة رسمـية وتكـليف رسـمي يثبت ذلـك يعتبـر خآرجاً عـن القـانون.

ونوّه آمر القوات الخاصة إلى أنه سيتم إتخاذ جميـع الإجراءات الرادعـة لمن يستغل إسـم القوات الخاصة أو القوات المسلحة بصفة عامة لأغـراض شخصية مشبوهة تعود بالسوء على المؤسسة والمنـاط منهـا تشوييها وسرقة مجهوادت الرجال وتضحيات الشهداء والجرحى.

اللواء بوخمادة أكد بأن المؤسسة غير مسؤولة بصفـة كاملة على تلك التصرفات المشبوهة،مطالبا جميـع الأجهـزة الأمـنيـة بإتخـاذ جميـع إجراءاتها الرسميـة القـانونية اللازمـة ضـد أي مخـالف وعابث حيث ستـكون القوات الخاصة المساند والرادع بصفة كـاملـة رفقـة الأجهزة الأمنية لمن تسـول له نفسـة العبـث بتـراب الـوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية