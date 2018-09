«الوطنية للتعليم الفني» تفعل برنامج الدراسات العليا بجميع مؤسساتها  

المتوسط:

عقد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل زنداح، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة برنامج الدراسات العليا بمؤسسات التعليم التقني.

حضر الاجتماع، الذي عقد بديوان الهيئة، د.علي السائح عضو لجنة الإدارة ومدير إدارة الكليات التقنية، طارق البي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، د.حافظ حمر بطان مدير إدارة التخطيط والمتابعة ود. عبد السلام مفتاح رئيس قسم الدراسات العليا بإدارة الكليات التقنية.

تناول الاجتماع مناقشة وعرض برنامج الدراسات العليا بمؤسسات التعليم التقني إلى جانب دراسة وتحديد الاحتياجات السابقة (الديون) وتفعيل الدراسات العليا بالكليات التقنية.

كما ناقش المجتمعون كيفية وآلية توزيع المخصصات وفق الاحتياجات المحددة.

