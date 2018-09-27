داخلية المؤقتة تحذر سائقي المركبات الآلية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهابت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، بالسادة المواطنين سائقي المركبات الآلية؛ مستخدمي الطريق الصحراوي الرابط بين جردس وطبرق أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادتهم خصوصاً بمنطقة المخيلي التي شهدت سيولاً جارفة بسبب تساقط كميات كبيرة من الغيث النافع.

ونوهت الوزارة في بيانها السادة المسافرين غرب بنغازي الانتباه لانعدام الرؤية من المنطقة الواقعة من قميس وحتى بعد أجدابيا.

ودعت الوزارة مستعملي الطّريق أخذ الاحتياطات اللّازمة وترك مسافة الأمان والتّخفيف من السّرعة وعدم المجازفة بعبور الأودية والمستنقعات المائية، مع ضرورة استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والمرور، والتحرك في أضيق نطاق وللأهمية القصوى.

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