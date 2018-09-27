ضمير سارق يحدد مصير طفلة لم يتجاوز عمرها الأربعة أشهر بمكالمة هاتفية.

أخبار ليبيا 24 – خاص

وحشية الإنسان لا حدود لها، لكن عين العدالة دائماً أقرب للحق، من يستطيع رمي طفل لم يتجاوز الأربعة أشهر، في العراء مهما كان الثمن الذي يستفيده، لا يمكن وصفه إلا بــ”حيوان” تجرد من كامل الإنسانية .

ففي أقل من 24 ساعة، تمكن أعضاء مديرية أمن جنزور المتمركزين في بوابة الغيران، بعد ورود بلاغ من مديرية أمن طرابلس بالتحديد من مركز شرطة عين زاره، من القبض على أحد الجناة في سرقة سيارة، وخطف طفلة لم تتجاوز الأربعة أشهر .

مجريات القضية

وفي البلاغ الوارد من قبل المجني عليها، فقد تمكن الجاني من سرقة السيارة من سيدة بالإكراه، في منطقة عين زاره، عندما قام الجاني بالركوب في السيارة، حيث كان مفتاح التشغيل موجود بداخلها، وعندما حاولت صاحبة السيارة منعه قام بدفعها بالقوة ولاذ بالفرار .

وبينما كان يقود السارق السيارة وظن أنه نال مطلبه وأنه انتصر، فجأة اكتشف أن هناك طفلة في السيارة المسروقة، فعلم أن جريمته لا تغتفر.

ولم تمضي إلا دقائق على الحادثة، فاتصل زوج “المجني عليها” بزوجته، لكن السارق هو من رد على الاتصال لأن الزوجة كانت قد تركت الهاتف أيضاً في السيارة، وأخبره أنه سرق السيارة، وأنه سيجد طفلته، وهاتف زوجته، تحت أحد الجسور.

وعلى الفور، هرع الزوج بسرعة البرق إلى المكان المحدد، وكانت فرحته لا تصدق عندما وجد “فلذة كبده” في المكان المتفق عليه.

إبعاد الاشتباه

ولكن الجاني، عند تسليمه للطفلة، اعتقد أنه نفذ بفعلته، فقد قام بالذهاب إلى منزله، وجهز نفسه للهرب وأخذ معه جدته – التي لا تعلم شيئاً عن الجريمة – إضافة إلى صديق آخر معه، والغرض من أخذ جدته لإبعاد الاشتباه به، والمرور على نقاط التفتيش دون أن يلاحظ أحد.

محاولة للفرار

كما قام الجاني بالذهاب إلى المنزل واخذ معه جدته والتي ليس لها علم بالذي حصل وركبت معه السيارة ولكن لا يعلم الجاني، أن عيون المخلصين من أبناء الوطن، له بالمرصاد، فعند مروره من بوابة الغيران قام أعضاء الشرطة بالقبض عليه مباشرة، بعد أن تم التعميم على السيارة المسروقة من قبل غرفة عمليات طرابلس .

وبعد القبض عليه تمت إحالته إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور، حيث اعترف بعملية السرقة وبأنه وضع الطفلة تحت جسر بالطريق السريع .

وفي نهاية التحقيق تمت إحالة “الجاني وصديقه الذي كان يعلم أن السيارة مسروقة” إلى مركز شرطة عين زاره – لوقوع الحادثة في اختصاصه – لاستكمال إجراءات التحقيق وإيداعه السجن مع المجرمين المجردين من الإنسانية .

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