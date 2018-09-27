وفاة مواطن وفقدان آخر جراء فضيانات في منطقة المخيلي

المخيلي 27 سبتمبر 2018(وال) – فقد شخص وعثر عليه لاحقا متوفي عقب غرقه جراء فيضانات وسيول شهدتها منطقة المخيلي غرب طبرق ظهر اليوم.

فيما فقد شخص أخر جراء الفيضانات في المنطقة بحسب المكتب الإعلامي المخيلي الذي نشر صور للفيضانات التي اجتاحت المنطقة على صفحته بالفيس بوك.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أهابت بالسادة المواطنين سائقي المركبات الآلية؛ مستخدمي الطريق الصحراوي الرابط بين جردس وطبرق أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادتهم خصوصا بمنطقة المخيلي التي شهدت سيولا جارفة بسبب تساقط كميات كبيرة من الغيث النافع. (وال – المخيلي)س ع

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