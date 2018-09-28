بشرى سارة للمعلمين بشأن علاوة الحصة

عقد وزيرا التعليم والمالية عثمان عبدالجليل وأسامة حمّاد اليوم الخميس اجتماعاً تقابلياً لمتابعة إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة المالية بحث صرف الباب الثاني لمراقبات التعليم.

وأصدر وزير المالية تعليماته للإدارات المختصة بالوزارة لإنهاء إجراءات صرف هذه العلاوة مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري ووضع آلية سريعة للتنفيذ وفقاً للإجراءات المحالة من وزارة التعليم كما أعطى تعليماته لمدراء مكاتب الخدمات المالية بالمناطق بضرورة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي من خلال فتح الحسابات وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة به دعما للمعلمين ومساهمة من وزارة المالية مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

من جهته أكد وزير التعليم أن تقديم الخدمات للمعلمين وصرف الميزانية التشغيلية للمعلمين ومخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية سوف تسهم في إصلاحات القطاع بشكل كبير، كما أعطي “حمّاد ”

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