النواصي تعرب عن إستنكارها للمظاهر والألفاط التي ظهرت فى الصور خلال إشتباكات طرابلس وتطالب بحل كل التشكيلات المسلحة

ليبيا – تحت عنوان إلى من يهمه الأمر ، أصدرت الفرقة الثامنة ” النواصي ” التابعة لداخلية الوفاق بياناً اليوم الخميس رحبت فيه بالهدنة والاتفاق الذي تم بين ( سوق الجمعه ، تاجوراء ، ترهونه ،ولواء الصمود ) لحقن الدماء بين ” الأخوه الفرقاء ” وؤد الفتنه الجهويه والمناطقية التي رافقت تلك الأحداث .

وفى ذات البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، إستنكرت كتيبة النواصي وبشك كامل لكل مظاهر الفوضى من اللباس والألفاظ التي قالت إن صفحات التواصل الاجتماعي تداولتها خلال فترة الأشتباكات ، مشيرة إلى أن بناء الدولة لا يتم إلا عبر مؤسسات نظامية من جيش وشرطة واحتكار كامل للسلاح بيد الدولة وذلك فى إشارة منها إلى الهيئة والإشارات غير الاخلاقية التي ظهرت فى الصور والمقاطع المتداولة لعناصر من كتائب تابعة لحكومة الوفاق وعلى رأسها كتيبة ثوار طرابلس .

وأضافت : ” نرحب بالترتيبات الأمنية التي أصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونحن مستعدون بالإلتزام الكامل ببنودها التي لم نطلع على كامل تفاصيلها طالما الهدف هو بناء الدولة وإنهاء مظاهر التسلّح الجهوي والمناطقي وندعم تحرير مؤسسات الدولة السيادية ووزاراتها والبنك المركزي والبنوك التجارية من اي هيمنة أو إرتهان للتشكيلات المسلحة “.



وتابعت : ” نؤكد بأن العاصمة طرابلس ليست حكر على أحد وان خصوصيتها تتمثل في كونها عاصمة الجميع فبالتالي لا نستنكر إستنفار بعض المدن والقوات من المنطقة الغربية والوسطى للتدخل لفض النزاع ، وندعوا البعثه الأممية والمجلس الرئاسي إلى الإستعجال في تنفيذ الترتيبات الامنية ورفضنا الكامل لكل المسميات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة الا مسمى الجيش والشرطة ممثلة فى مديرية الأمن طرابلس الكبرى وفروعها ” .

وفى ختام بيانها دعت النواصي إلى ضرورة حل كل التشكيلات المسلحه الاخرى وإدماج عناصرها الراغبين في الانخراط في المؤسسات الامنية والشرطية والجيش او تسريحهم للعمل المدني والتأهيل مطالبة بمحاسبة من وصفتهم بدواعش المال العام والتحقيق مع كل من تورط بسرقة مال الليبيين وتقديمه للجهات المختصة والمتمثلة في النائب العام ، وفقا لنص ذات البيان.