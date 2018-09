المتوسط:

شارك فريق الطوارئ الخاص بالهلال الأحمر فرع زليتن، في تقديم المساعدة الممكنة للسلطات المحلية ومساعده المواطنين العالقين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأوضح الهلال الأحمر، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن غزارة الأمطار أدت إلى عرقلة سير المركبات بمنطقة الجسر المؤدي الى مركز المدينة بمدينة زليتن.

The post «الهلال الأحمر» يساعد المواطنين العالقين بسبب الأمطار بزليتن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية