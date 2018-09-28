لقاء ثُلاثي يبحث إعادة تشكيل الرئاسي

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، الخميس، ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن الاجتماع ناقش إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات اللقاء السابق، وآلية اختيار المجلس الرئاسي المتفق عليها بين المجلسين.

من جهتها، قالت البعثة الأممية في “تويتر”، إن سلامة أعرب عن دعمه القوي للتقارب بين المؤسستين وإلى أي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة.

وكان مجلس النواب كلّف نصية للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة للتوصل إلى توافق حول آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة تتكون من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين على أن يتم ذلك في موعد أقصاه اسبوعين بدأت منذ الثلاثاء الماضي.

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