تخريج دفعة من المراقبين الجويين بقاعدة الأبرق

الأبرق 27 سبتمبر 2018 (وال) – احتفلت قاعدة الأبرق العسكرية التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، بتخريج دفعة جديدة من المراقبين الجويين.

وقال مدير المكتب الإعلامي بقاعدة الأبرق علي بوستة إن عدد الخرجين بلغ “6” تخصص مراقبين جويين .

وأوضح بوستة – في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية – أن هذه الدفعة هي الثانية، لافتًا إلى أن الدولة كانت في السابق تدفع الآلاف من الدولارات بدورات في بريطانيا لتأهيلهم كمراقبين جويين.

وأشار إلى أنه قام بتدريب الدفعة، كوادر ليبية من أمراء ومنتسبي قاعدة الأبرق، منوهًا إلى أن القاعدة لازالت قادرة وعازمة على العمل بكل قوة رغم الحظر ورغم كل الضغوط المفروضة على القوات المسلحة الليبية. (وال – الأبرق) ع ع

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